New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

NEW New York borsası, ABD ekonomik büyümesinin beklentileri aşmasına karşın teknoloji şirketlerinin hisselerindeki kayıplarla güne "karışık" seyirle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 133,83 puan (yüzde 0,56) artışla 23.991,54 puandan, Standard&Poor's 500 Endeksi 8,38 puan (yüzde 0,32) yükselişle 2.621,00 puandan açıldı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 7,10 puan (yüzde 0,10) değer kaybıyla 7.001,71 puana geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıklanan verilerine göre, 2017'nin ekim-aralık dönemine ait nihai Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı yüzde 2,5'ten yüzde 2,9'a revize edildi. Piyasaların veriye ilişkin beklentisi yüzde 2,7 seviyesindeydi.

Öte yandan, Facebook'un kurucusu ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in veri gizliliği skandalı kapsamında ABD Kongresinde ifade vereceğinin dün iddia edilmesinin ardından, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüş bugün de devam etti.

Açılışta, Facebook'un hisseleri yüzde 0,5 düşerken, ilerleyen dakikalarda toparlandı.

Facebook'un yanı sıra ABD Senatosu'nda ifade vermeye davet edilen Google ve Twitter'ın hisseleri de sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 2,3 azaldı.