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New York borsası karışık seyirle açıldı

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,29 artarak 35.194,62 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yatay bir seyir izleyerek 4.484,65 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 azalışla 14.010,2 puana geriledi.

Şahinleşen merkez bankaları ve artan jeopolitik risklerle piyasalardaki yöne arayışı sürerken, ABD'de perşembe günü açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Ülkede şirketlerin açıklanmaya devam eden dördüncü çeyrek bilançoları da piyasalardaki oynaklığın kaynağı olmayı sürdürüyor.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Dow Jones, New York, Ekonomi, Haber

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