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New York borsası karışık seyirle açıldı

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 azalışla 34.078,49 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 azalarak 4.320,60 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,29 artışla 13.391,2 puana çıktı.

Piyasalardaki yüksek oynaklıkta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında şahin tutum sergileyeceği beklentileri ile Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim etkili olmayı sürdürdü.

Şirketlerin geçen yılın son çeyreğine ait bilançoları da karışık gelmeye devam ederken, ekonomik veriler yatırımcıların odağındaki yerini korudu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede kişisel gelirler geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,3 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,6'lık azalış gösterdi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen ay yıllık yüzde 5,8 ile 1982'den bu yana en yüksek artışı kaydetti. Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yıllık yüzde 4,9 ile 1983'ten bu yana en yüksek artışı gösterdi.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, New York, Fed, Ekonomi, Haber

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