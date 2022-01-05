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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artarak 36.832,94 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalarak 4.792,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 düşüşle 15.561,2 puana geriledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı piyasalar için risk oluşturmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası ( Fed ) para politikasına ilişkin beklentiler piyasaların odağına yeniden yerleşti.

Analistler, Fed'in bugün açıklanacak son toplantısına ait tutanakların para politikasının geleceğine ilişkin ipucu sağlaması açısından önemli olduğunu belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ???????ABD'de özel sektör istihdamı, geçen yılın aralık ayında 807 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

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Altının gram fiyatı 784 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı 784 liradan işlem görüyor

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Dolar 13,44 seviyelerinde işlem görüyor

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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