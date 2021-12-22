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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 46 puan değer kazancı ve yüzde 0,13 azalışla 35.453 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 4.655 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,06 düşüşle 15.333 puana geriledi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının oluşturduğu belirsizliklerin başlıca risk unsuru olmayı sürdürdüğünü kaydederek, ülkede mali yardımlara ilişkin haber akışının da fiyatlamalarda etkili olmasının beklendiğini söyledi.

ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,3 artışla beklentileri geride bırakırken, çekirdek tüketici fiyat endeksi çeyreklik yüzde 4,6 arttı.

Bugün ayrıca ikinci el konut satışları ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Omicron varyantına ilişkin haber akışının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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