New York borsası karışık seyirle açıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası karışık seyirle açıldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 artarak 34.739,27 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 azalarak 4.442,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,62 kayıpla 14.954,18 puana düştü.

Çin'de emlak devi Evergrande'ın borç krizine ilişkin belirsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantı endişeleri ve para politikası belirsizliklerinin etkisiyle geçen hafta karışık bir seyir izleyen endeksler, yeni haftanın açılışında da benzer bir seyir gösterdi.

Enerji ve bankacılık hisseleri artış kaydederken, teknoloji hisseleri değer kaybetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de enflasyon endişelerinin etkisiyle yüzde 1,5'in üzerine çıkarak hazirandan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu'nda yapacağı konuşmanın piyasaların odağında olacağını belirtti.

Hafta boyunca Fed yetkililerin yapacağı konuşmalarda varlık alımlarını azaltma zamanlamasına yönelik daha fazla ipucu aranacağına işaret eden analistler, federal hükümete 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak ve ülkenin borçlanma limitini 2022'nin sonuna kadar askıya alacak bütçe tasarısına ilişkin gelişmelerin de takip edileceğini kaydetti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ağustosta aylık yüzde 1,8 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
Şifa deposu hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı

Şifa deposu hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Vladimir Putin Muharrem İnce
Magazin Abdülhamit Gül Özge Özpirinçci
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Murat Kurum Mehmet Nuri Ersoy Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: New York borsası karışık seyirle açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 17:57:40. #1.12#