New York borsası karışık seyirle açıldı
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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 düşüşle 35.153,99 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalışla 4.435,40 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 artarak 14.859,4 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerin etkisiyle geçen haftayı karışık bir seyir tamamlayan endeksler, küresel ekonomik büyümeye yönelik endişelerin devam etmesiyle yeni haftanın ilk işlem gününde de benzer bir seyir izledi.

ABD'de Senato Başkan Joe Biden'ın yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısı üzerinde çalışmak için hafta sonu yeniden toplandı.

Söz konusu tasarının bu hafta Senato'dan geçmesi için yeterli Cumhuriyetçi desteğini alması ve eylül ayında değerlendirilmek üzere meclise taşınması bekleniyor.

Analistler, çarşamba günü açıklanacak temmuz ayına ait enflasyon verisinin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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New York borsası karışık seyirle açıldı - Haberler Ekonomi
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