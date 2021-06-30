New York borsası karışık seyirle açıldı
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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 91 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 34.385 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 4.292 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 azalışla 14.502 puanda seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu, kullanımdaki bazı aşıların söz konusu varyanta karşı etkili olduğuna ilişkin haber akışının pay piyasalarında aşağı yönlü baskıyı törpülediğini söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ADP özel sektör istihdamı haziranda 692 bin ile beklentilerin üzerinde artarken, bir önceki aya göre ise geriledi. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) da haziranda 75,2'den 66,1'ya indi.

Analistler, makro ekonomik verilerdeki karışık seyir sonrası pay piyasalarında yön arayışının söz konusu olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin izlenmeye devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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