New York borsası karışık seyirle açıldı
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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 108 puan ve yüzde 0,32 değer kaybıyla 33.928 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalışla 4.222 puanda ve Nasdaq endeksi önceki kapanışın yüzde 0,15 üzerinde 14.061 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan faiz kararının ardından kısmen "şahinleşen" yönlendirmeleriyle pay piyasalarının karışık seyrettiğini söyledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, haftalık işsizlik başvuruları 412 bin ile beklentileri geride bırakırken, süregelen işsizlik başvuruları 3 milyon 518 bine çıktı.

Philadelphia Fed iş görünümü endeksi 30,7'ye gerilerken, öncü endeks beklentiler doğrultusunda yüzde 1,3 arttı.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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