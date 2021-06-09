New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 58 puan ve yüzde 0,1 değer kaybıyla 34.572 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 4.229 puanda ve Nasdaq endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 13.993 puanda seyrediyor.

Analistler, para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Küresel piyasalarda artan belirsizliklerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4 Mart'tan bu yana en düşük seviye olan yüzde 1,47 seviyesine geriledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de toptan eşya stoklarının bulunduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerinin de olduğu bir haftalık Avrupa turuna çıktığını ve söz konusu görüşmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan