New York borsası karışık seyirle açıldı
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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 58 puan ve yüzde 0,2 değer kaybıyla 34.571 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 artışla 4.230 puanda ve Nasdaq endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 13.952 puanda seyrediyor.

Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'nin ödemeler dengesi açığı nisanda 68,9 milyar dolara inerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,52 ile 7 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından 4 baz puan düşüşle yüzde 1,53 seviyesinde dengelendi.

Öte yandan, Dünya Bankası, ABD'nin 2021 büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 6,8'e, 2022 büyüme tahminini de yüzde 3,3'ten yüzde 4,2'ye yükseltti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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New York borsası karışık seyirle açıldı - Haberler Ekonomi
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