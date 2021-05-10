New York borsası karışık seyirle açıldı
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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,36 artışla 34.902,12 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 artarak 4.234,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 azalarak 13.676,07 puandan işlem görmeye başladı.

Geçen haftayı zayıf gelen istihdam verisine rağmen yükselişle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında karışık bir seyir izledi.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, nisanda 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6'dan yüzde 6,1'e tırmanmıştı. Ülkede tarım dışı istihdamın nisanda 978 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 6'dan yüzde 5,8'e gerilemesi bekleniyordu.

Analistler, bu hafta, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi gündemine ilişkin bugün yapacağı değerlendirmelerin yanı sıra, çarşamba günü enflasyon cuma günü ise sanayi üretim verilerinin öne çıktığını belirtti.

Ayrıca, ABD Hazinesi'nin bu hafta gerçekleştireceği tahvil ihalelerinin de takip edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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