New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 azalışla 33.751,49 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 4.144,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 artarak 13.878,95 puandan işlem görmeye başladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın zenginlere yönelik vergileri artırmayı planladığına ilişkin haberlerin ardından dün günü sert düşüşle tamamlayan endeksler bugün açılışta karışık bir seyir izledi.

ABD basınında dün yer alan haberlerde, 2017'de Donald Trump'ın vergi reformuyla yüzde 37'ye indirilen en üst gelir vergisi diliminin yüzde 39,6'ya yükseltilmesinin planlandığı aktarılmıştı.

Biden'ın 1 milyon dolardan fazla kazananlar için sermaye kazançları üzerindeki vergileri de artıracağı, söz konusu vergi oranını yüzde 20'den yüzde 39,6'ya çıkaracağı kaydedilmişti.

Piyasaların yakından takip ettiği ve geçen hafta kaydettiği düşüş eğiliminin ardından bu hafta başında yeniden yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yeniden yüzde 1,53 seviyelerine kadar geriledi.

Analistler, piyasalarda bugün ABD'nin nisan ayına ilişkin imalat ve hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ile mart ayına ait konut satış verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin