New York borsası karışık seyirle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 azalışla 33.751,49 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 4.144,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 artarak 13.878,95 puandan işlem görmeye başladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın zenginlere yönelik vergileri artırmayı planladığına ilişkin haberlerin ardından dün günü sert düşüşle tamamlayan endeksler bugün açılışta karışık bir seyir izledi.

ABD basınında dün yer alan haberlerde, 2017'de Donald Trump'ın vergi reformuyla yüzde 37'ye indirilen en üst gelir vergisi diliminin yüzde 39,6'ya yükseltilmesinin planlandığı aktarılmıştı.

Biden'ın 1 milyon dolardan fazla kazananlar için sermaye kazançları üzerindeki vergileri de artıracağı, söz konusu vergi oranını yüzde 20'den yüzde 39,6'ya çıkaracağı kaydedilmişti.

Piyasaların yakından takip ettiği ve geçen hafta kaydettiği düşüş eğiliminin ardından bu hafta başında yeniden yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yeniden yüzde 1,53 seviyelerine kadar geriledi.

Analistler, piyasalarda bugün ABD'nin nisan ayına ilişkin imalat ve hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ile mart ayına ait konut satış verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor
ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor
ABD'den İran'a uygulanan yaptırımlarla ilgili geri adım sinyali: Hafifletmeye hazırız
ABD'den İran'a uygulanan yaptırımlarla ilgili geri adım sinyali: Hafifletmeye hazırız
Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı
Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Nikos Dendias Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Fatih Terim Bülent Uygun Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: New York borsası karışık seyirle açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 17:58:51. #1.14#

title