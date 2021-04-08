New York borsası karışık seyirle açıldı
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New York borsası karışık seyirle açıldı

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

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New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 azalışla 33.425,86 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 yükselişle 4.090,45 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 artarak 13.795,45 puandan işlem görmeye başladı.

Dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının ardından günü karışık seyirle tamamlayan endeksler, bugün açılışta da benzer bir seyir izledi.

Fed'in 16-17 Mart'ta düzenlenen son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde kayda değer bir ilerleme sağlanmasının biraz zaman alacağını ve varlık alımlarının en azından mevcut hızda devam edeceğini ortaya koydu.

Tutanaklarda, salgının görünüm açısından önemli riskler oluşturmaya devam ettiği vurgulanarak mevcut politika duruşu ve yönlendirmesinin ekonomik toparlanmayı daha fazla teşvik için uygun olduğuna işaret edildi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Nisan ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 744 bine yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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