New York borsası karışık seyirle açıldı
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New York borsası karışık seyirle açıldı

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanakları öncesi gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanakları öncesi gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 artışla 33.448,56 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 yükselişle 4.077,60 puandan, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,14 azalarak 13.679,61 puandan işlem görmeye başladı.

Dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, Fed'in 16-17 Mart'ta düzenlenen son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının bugün açıklanması beklenen tutanakları öncesi karışık bir seyir izledi.

Tahvil faizlerinin seyri piyasaların odağındaki yerini korurken, dün yüzde 1,65 seviyelerine gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri bugün yüzde 1,67'ye kadar yükseldi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkenin dış ticaret açığı, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 artışla 71,1 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Analistler, dış ticaret açığının şubatta rekor seviyeye yükselmesini, ABD'deki ekonomik faaliyetin ticaret partnerlerine göre daha hızlı toparlanmasının bir sonucu olarak yorumladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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