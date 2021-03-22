New York borsası karışık seyirle açıldı
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New York borsası karışık seyirle açıldı

22.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:03
New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,20 azalışla 32.561,68 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artışla 3.920 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 yükselişle 13.287,57 puandan işlem görmeye başladı.

Geçen haftayı karışık seyirle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında da benzer bir seyir izlemeye devam etti.

Tahvil faizlerinin seyri piyasaların odağındaki yerini korudu. ABD 10 yıllık tahvil faizleri, geçen hafta Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,75'e kadar yükselmesinin ardından bu seviyeden geri çekilerek yeni haftaya yüzde 1,68'den başladı.

Tahvil faizlerindeki gerileme, teknoloji hisselerinin de toparlanma göstermesini sağladı.

Analistler, piyasalarda bu hafta, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalar ile veri takviminin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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