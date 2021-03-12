New York borsası karışık seyirle açıldı
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New York borsası karışık seyirle açıldı

12.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:58
New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesiyle haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası, tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesiyle haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 artışla 32.522,12 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 düşüşle 3.923,46 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1.35 azalarak 13.217,60 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin yasalaşmasıyla dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle karışık bir seyir izledi.

Piyasalarının gündemini uzun süredir meşgul eden ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, dün Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaştı.

Tahvil ihalelerinin sorunsuz atlatılması ve beklentilerin altında gelen çekirdek enflasyon verisiyle hafta içinde düşüş eğilimi gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yönünü tekrar yukarıya çevirdi. Dün 1,48'e kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 1,61'e kadar tırmandı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık yüzde 0,5 artarak piyasa beklentileri paralelinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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