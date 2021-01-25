New York borsası karışık seyirle açıldı
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New York borsası karışık seyirle açıldı

25.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:52
New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,29 azalışla 30.905,57 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 3.851,59 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,05 kazançla 13.685,82 puandan işlem görmeye başladı.

Amerikan borsasında geçen haftayı karışık seyirle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında da benzer bir seyir izlemeye devam etti.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik izlenecek ekonomi stratejisine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, gıda yardımı ve çalışanların haklarına ilişkin 2 kararname imzalamıştı. Ekonomik krizin derinleştiğine dikkati çeken Biden, hükümetin Amerikalılara yardım etmek için "kararlı ve cesurca" hareket etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Biden'ın bugün ise Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya gibi ülkelere seyahat kısıtlaması getirmesi ve federal kurumların ABD ürünlerini satın almalarını artırmaya yönelik bir kararname imzalaması bekleniyor.

Piyasalarda Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik destek beklentileri yoğunlaşırken, ülkede bu hafta yoğun veri gündemi takip edilecek.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak kararların, ABD'nin 4. çeyrek büyüme verisinin, büyük teknoloji firmalarının dördüncü çeyrek bilançoları ile ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olacağını belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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