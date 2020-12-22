New York borsası karışık seyirle açıldı
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New York borsası karışık seyirle açıldı

22.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:58
New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,28 azalışla 30.132,55 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 3.690,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 artarak 12.776,66 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de Senato'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçe tasarısını onaylamasının ardından endeksler, açılışta karışık bir seyir izledi.

Temsilciler Meclisi'nde dün kabul edilmesinin ardından ABD Senatosu'nda da onaylanan tasarı, imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'a gönderildi.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 2021 mali yılı için öngörülen 1,4 trilyon dolarlık bütçeyi içeren tasarı, toplamda 2,3 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip ve ABD tarihinin ikinci en büyük ekonomik harcama paketi olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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