New York borsası karışık seyirle açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

New York borsası karışık seyirle açıldı

12.11.2020 17:59 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:02
New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,52 azalışla 29.244,90 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 azalışla 3.561,93 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 artışla 11.804,96 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki karışık seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları etkili oldu.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'de, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 10 milyonu aştı. Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle New York'ta yeni kısıtlama kararları alındı.

Salgına karşı alınan tedbirlerin sıkılaşmaya başlamasıyla, ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeler de yeniden artış gösterdi.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda ise yüzde 1,2 artarak beklentilerin altında kaldı.

Ülkede işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise geçen hafta 48 bin kişi azalarak 709 bine geriledi. Beklentilerin üzerinde düşüş kaydeden başvurular, Kovid-19 salgınının etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

İlgili Haberler

Bölgenin en büyük canlı hayvan borsası için çalışmalar başladı
Bölgenin en büyük canlı hayvan borsası için çalışmalar başladı
Finike toptancı halinde sezon açıldı
Finike toptancı halinde sezon açıldı
Sason'da İŞKUR destekli 7 kurs açıldı
Sason'da İŞKUR destekli 7 kurs açıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Donald Trump Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Binali Yıldırım
Magazin Emrah Cem Yılmaz Demet Akalın Yıldız Kenter
Spor Samatta Tamer Tuna Arda Turan Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Medya Milli Sigara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York borsası karışık seyirle açıldı - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 18:16:01. #1.15#
title