New York borsası karışık seyirle açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

New York borsası karışık seyirle açıldı

29.10.2020 16:49 | Son Güncelleme: 29.10.2020 16:52
New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, ABD'nin beklenenden iyi gelen büyüme verisinin ardından güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, ABD'nin beklenenden iyi gelen büyüme verisinin ardından güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 azalışla 26.488,07 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 yükselişle 3.277,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 artarak 11.076,76 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin ekonomik toparlanmayı yavaşlatabileceğine dair endişelerle dün sert kayıplar yaşayan endeksler, beklenenden iyi gelen ekonomik verilerin ardından bugün açılışta karışık bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 33,1 ile rekor seviyede büyüme kaydetti.

Ekonomik normalleşmenin etkisiyle temmuz-eylül döneminde beklentinin üzerinde bir artış gösteren gösteren gayrisafi yurtiçi hasıla verisinin, yüzde 31 artması tahmin ediliyordu. ABD ekonomisi, Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31,4'lük tarihi bir daralma yaşamıştı.

Öte yandan, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 24 Ekim ile biten haftada 751 bine düşerek beklentilerin üzerinde bir azalış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Hadise Eser Yenenler Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Babel Falcao Eddie Newton Arda Kardeşler Robert Prosinecki
Daha Fazla Fransa Saldırı Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York borsası karışık seyirle açıldı - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 17:08:21. #1.15#
title