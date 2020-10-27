New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 düşüşle 27.639,74 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalışla 3.399,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 artışla 11.378,75 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve salgınla mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine ilişkin belirsizliğin etkisiyle dün sert kayıpların yaşandığı New York borsasında endeksler, bugün açılışta karışık bir seyir izledi.

Kovid-19 vakalarındaki artışlar ülkelerin gündemine sıkı tedbirleri yeniden getirirken, ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizlikleri de artırdı.

Ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerde ise Beyaz Saray yönetimi ile Demokratlar arasında bir anlaşmaya varılamaması piyasalarda bir endişe unsuru olmayı sürdürdü.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün konuya ilişkin bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi.

Pelosi'nin Özel Kalem Müdürü Drew Hammill, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pelosi'nin anlaşma konusunda iyimserliğini koruduğunu bildirdi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede dayanıklı mal siparişleri, eylülde bir önceki aya kıyasla beklenenin üzerinde bir yükseliş göstererek yüzde 1,9 artışla 237,1 milyar dolara çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin