New York borsası karışık seyirle açıldı
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New York borsası karışık seyirle açıldı

06.10.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:55
New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesi güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesi güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,29 artışla 28.230,54 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 yükselişle 3.410,66 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 azalışla 11.319,46 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığına ilişkin olumlu gelişmeler ve salgına yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentiler ile dün yükseliş gösteren New York borsası, bugün açılışta karışık bir seyir izledi.

ABD Başkanı Trump, Kovid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'nden dün taburcu edildi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, teşvik paketine ilişkin dün yaklaşık 1 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ancak herhangi bir anlaşmaya varamamışlardı. İkilinin teşvik paketine ilişkin bugün tekrar görüşmesi bekleniyor.

Makroekonomik tarafta ise bugün açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,9 artarak 67,1 milyar dolara yükseldi ve 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nin (NABE) yıllık toplantılarında ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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