New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
15.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:38
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalışla 28.907,56 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 kayıpla 3.281,96 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 artışla 9.257,92 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, global ticarete ilişkin belirsizliklerin borsalardaki pozitif fiyatlamayı sınırladığını belirtti.
Kaynak: AA