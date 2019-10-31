New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalışla 27.157,73 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 kayıpla 3.045,31 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 artışla 8.134,09 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden kaynaklı belirsizliklerin şirketlerin açıkladığı bilançoların pay piyasalarında oluşturduğu pozitif hava üzerinde baskı kurduğunu belirtti.