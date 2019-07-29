New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artışla 27.208,66 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 düşüşle 3.024,85 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 azalışla 8.323,93 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay başlayacağı faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerinin azalması ile pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırdığını kaydetti.
Kaynak: AA
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