New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

NEW New York borsası, güne karışık seyirle başladı.



Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 11,18 puan (yüzde 0,05) artışla 22.130,04 puana yükseldi.



Standard & Poor's 500 Endeksi ise 1,82 puan (yüzde 0,07) düşüşle 2.494,66 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 13,52 puan (yüzde 0,21) değer kaybıyla 6.440,76 puana geriledi. Böylece, her iki endeks dünü rekor seviyelerden tamamladıktan sonra bugüne kayıplarla başladı.



Dün yeni akıllı telefon modellerinden iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı tanıtan Apple'ın hisse başına değeri ise bugünkü açılışta yüzde 1,2 kayıp yaşadı.