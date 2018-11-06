New York Borsası "Karışık" Kapandı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.
New York borsası, haftanın ilk işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,76 artışla 25.461,70 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,56 kazançla 2.738,85 puana yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,38 düşüşle 7.328,85 puana geriledi.
Analistler, ABD'de bugün yapılacak ara seçimlerden çıkacak sonuçların yatırımcıların odak noktasında olduğunu vurguluyor.