New York Borsası "Karışık" Kapandı
NEW New York borsası günü "karışık" seyirle tamamladı.
NEW New York borsası günü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 74,52 puan (yüzde 0,29) düşüşle 25.509,23 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,12 puan (yüzde 0,14) azalışla 2.853,58 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 3,46 puan (yüzde 0,04) artışla 7.891,78 puana yükselerek, 8 işlem günü üst üste kazanç gösterdi.
ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri yüzde 0,6 prim yaparken, Apple'ın hisseleri yüzde 0,8 arttı.