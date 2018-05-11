New York Borsası "Karışık" Kapandı
NEW New York borsası, haftanın son işlem gününü "karışık" tamamladı.
NEW New York borsası, haftanın son işlem gününü "karışık" tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 91,64 puan (yüzde 0,37) artışla 24.831,17 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,65 puan (yüzde 0,17) yükselişle 2.727,72 puana ulaştı.
Dow Jones Endeksinde işlem gören ABD'nin en büyük cep telefonu operatörü Verizon'ın hisseleri bugün yüzde 3 yükseldi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 2,09 puan (yüzde 0,03) düşüşle 7.402,88 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksinde işlem gören elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hisseleri bugün yüzde 1,3 değer kaybetti.
Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2,3, Standard & Poor's Endeksi yüzde 2,4, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,7 artış kaydetti.