New York Borsası "Karışık" Kapandı
NEW New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki kazanç ve kayıplarla günü "karışık" seyirle tamamladı.
NEW New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki kazanç ve kayıplarla günü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 11,15 puan (yüzde 0,05) azalışla 24.311,19 puana geriledi.
Standard & Poor's 500 Endeksi 2,97 puan (0,11) artışla 2.669,91 puana ulaşırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi 1,12 puan (yüzde 0,02) artışla 7.119,80 puanla yatay seviyeden kapandı.
Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,6, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,4 düşerken, Standard & Poor's 500 Endeksi ise değişmedi.
Bugün Apple'ın hisseleri yüzde 1,2 değer kaybederken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 1,1 düşüş kaydetti.
Amazon'un hisseleri ise yüzde 3,6 artış gösterirken, Microsoft hisseleri de yüzde 1,6 yükseldi.