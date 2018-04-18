New York Borsası "Karışık" Kapandı

NEW New York borsası, ABD'de devam eden bilanço sezonu kapsamında yatırımcıların şirketlerin kar ve gelirlerine göre pozisyon almasıyla günü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 38,56 puan (yüzde 0,16) azalışla 24.748,07 puandan kapandı.

Endekste işlem gören IBM'in hisseleri bugün yüzde 7,5 düşüş kaydetti. Şirketin dün açıklanan birinci çeyrek bilançosunda, bu yılın ocak-mart dönemindeki net karın geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4 azaldığı bildirilmişti.

Öte yandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,25 puan (yüzde 0,08) yükselişle 2.708,64 puanla günü yatay seviyeden tamamlarken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 14,14 puan (yüzde 0,19) değer kazanarak 7.295,24 puandan kapandı.