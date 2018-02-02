New York Borsası "Karışık" Kapandı

NEW New York borsası, şubat ayının ilk işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 36,77 puan (yüzde 0,14) artışla 26.186,16 puandan kapandı.



Standard & Poor's 500 Endeksi ise 1,84 puan (yüzde 0,07) düşüşle 2.821,97 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 25,62 puan (yüzde 0,35) düşüşle 7.385,86 puana geriledi.

ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs ve JPMorgan Chase'in hisse başına değeri sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 1 arttı.

Microsoft ve Amazon'un hisseleri ise sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 4,2 düştü.

Yatırımcılar, borsanın kapanmasından ardından açıklanacak Apple, Amazon ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in dördüncü çeyrek bilançolarını takip edecek.

Piyasalar ayrıca yarın ABD'de açıklanacak ocak ayı tarım dışı istihdam verisine odaklandı.