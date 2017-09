New York Borsası "Karışık" Kapandı

NEW New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 45,30 puan (yüzde 0,20) artışla 22.203,48 puana ulaşırken rekor seviyeden kapandı.



Standard & Poor's 500 Endeksi ise 2,75 puan (yüzde 0,11) düşüşle 2.495,62 puana gerilerken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 31,10 puan (yüzde 0,48) değer kaybıyla 6.429,08 puana düştü.



ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıklanan raporuna göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,9 artarak beklentinin üstünde geldi.



TÜFE'deki artışın ABD Merkez Bankası Fed'in enflasyon hedefine yaklaştığına işaret eden uzmanlar, bunun Fed'in faiz artışı yapma olasılığını yükselttiğini ve bu nedenle yatırımcıların piyasada satış pozisyonu aldığını belirtti.