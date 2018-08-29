New York Borsası "Karışık" Açıldı
NEW New York borsası, güne "karışık" seyirle başladı.
NEW New York borsası, güne "karışık" seyirle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi, 18,01 puan (yüzde 0,07) düşüşle 26.046,01 puana geriledi.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 2,21 puan (yüzde 0,08) yükselişle 2.899,73 puana yükseldi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 13,46 puan (yüzde 0,17) değer kazanarak 8.043,50 puana çıktı ve güne rekor seviyeden başladı.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı ikinci öncü verilere göre, ülke ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,2 büyüme gösterdi. Piyasaların veriye ilişkin beklentisi ise yüzde 4 seviyesindeydi.
Öte yandan, yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları yüzde 3,8 artarken, yüzde 3,9'luk piyasa beklentisinin altında kaldı.