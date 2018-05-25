New York Borsası "Karışık" Açıldı

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününe "karışık" seyirle başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 29,17 puan (yüzde 0,12) düşüşle 24.782,59 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,31 puan (yüzde 0,12) azalışla 2.724,42 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi 5,77 puan (yüzde 0,08) artışla 7.430,20 puana yükseldi. Endekste işlem gören Netflix'in hisseleri açılışta yüzde 0,5 değer kazandı.

Öte yandan, açılışta, Londra Brent türü ham petrolün varili yüzde 2,3 kayıpla 76,98 dolardan, ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 2,7 düşüşle 68,83 dolardan işlem gördü.

ABD'nin en büyük enerji şirketlerinden ExxonMobil ve Chevron'un hisseleri sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 2,5 kayıpla güne başladı.