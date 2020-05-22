New York borsası kapanışta karışık seyretti New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,1 azalarak 24.465,16 puana geriledi.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,2 artarak 2.955,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,4 yükselişle 9.324,59 puana çıktı.

Borsadaki dalgalı seyirde, ABD ve Çin arasında artan gerginlik ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gidişatına ilişkin gelişmeler etkili oldu.

Kovid-19 salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ve ekonominin normalleşmesine yönelik atılan adımlarla Dow Jones endeksi, bu hafta yüzde 3,3 değer kazanarak 9 Nisan'dan bu yana en yüksek haftalık performansını gösterdi.

S&P 500 endeksinin haftalık yükselişi yüzde 2,9 ve Nasdaq endeksinin yüzde 3,2 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA