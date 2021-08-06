New York borsası istihdam verisinin ardından karışık seyirle açıldı
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New York borsası istihdam verisinin ardından karışık seyirle açıldı

New York borsası istihdam verisinin ardından karışık seyirle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, beklenenden güçlü gelen istihdam raporunun ardından haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası, beklenenden güçlü gelen istihdam raporunun ardından haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,33 artışla 35.179,43 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 4.433,50 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 azalarak 14.860,5 puana geriledi.

Endeksler, güçlü gelen temmuz ayına ait istihdam raporunun ardından karışık bir seyir izledi.

ABD'de yatırımcıların yakından takip ettiği istihdam verisi temmuz ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, temmuzda 943 bin kişi arttı. ABD'de işsizlik oranı ise temmuzda yüzde 5,4'e inerek piyasa beklentilerinin üzerinde bir düşüş gösterdi ve Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin endişeler devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,27 seviyelerine çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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