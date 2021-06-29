New York borsası hafif yükselişle kapandı
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New York borsası hafif yükselişle kapandı

New York borsası hafif yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın ikinci işlem gününü hafif yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın ikinci işlem gününü hafif yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artışla 34.292,29 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarak 4.291,50 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,19 artarak 14.528,3 puana ulaştı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen Delta varyantının yayılımının hızlanmasına dair endişelerin hisseler üzerinde baskı yaratmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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