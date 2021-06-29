New York borsası hafif yükselişle kapandı
New York borsası, haftanın ikinci işlem gününü hafif yükselişle tamamladı.
New York borsası, haftanın ikinci işlem gününü hafif yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artışla 34.292,29 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarak 4.291,50 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,19 artarak 14.528,3 puana ulaştı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen Delta varyantının yayılımının hızlanmasına dair endişelerin hisseler üzerinde baskı yaratmayı sürdürdüğünü belirtiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay