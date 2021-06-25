New York borsası güne rekorla başladı
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New York borsası güne rekorla başladı

New York borsası güne rekorla başladı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

New York borsası, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışta S&P endeksi 4.279 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,29 yükseldi.

Dow Jones endeksi, 234 puan ve yüzde 0,69 primle 34.431 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi ise önceki kapanışın yüzde 15 altında 14.348 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD'de 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketinin onaylanması, ülkenin 23 büyük bankasının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) stres testini geçmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların 30 Haziran'da kaldırılacağının duyurulmasıyla risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de kişisel gelirler mayısta aylık yüzde 2, reel kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,4 azalırken, mayıs ayı kişisel harcamaları ise değişmedi. Ülkede ayrıca Michigan Üniversitesi'nin haziran ayı güven endeksi 85,5 oldu.

Analistler, ABD'de şirketlerin bilanço açıklamaya devam ettiğini kaydederek, hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Nike şirketinin hisse fiyatı, olumlu bilanço sonuçları sonrası 153 dolara ulaşarak rekor kırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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