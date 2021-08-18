New York borsası, Fed tutanaklarının ardından düşüşle kapandı
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New York borsası, Fed tutanaklarının ardından düşüşle kapandı

New York borsası, Fed tutanaklarının ardından düşüşle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların yayımlanmasının ardından günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların yayımlanmasının ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,08 azalarak 34.960,69 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,07 kayıpla 4.400,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 azalışla 14.525,9 puana düştü.

Güne düşüşle başlayan endeksler, Fed'in 27-28 Temmuz'da düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarının açıklanmasının ardından negatif seyir izlemeye devam etti.

Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, yetkililer arasındaki görüş farklılıklarına rağmen, varlık alımlarının hızının ekonomik koşulların Fed'in hedeflerini karşılamasının ardından bu yıl düşürülmesinin muhtemel olduğunu ortaya koydu.

Fed yetkililerinin temmuz ayı toplantısında varlık alımlarını azaltma zamanlamasını ve mekanizmalarını tartıştığını gösteren tutanaklarda, bazı üyelerin ise varlık alımlarının hızında bir azalmanın gelecek yılın başlarında uygun hale gelme olasılığının daha yüksek olduğunu belirttiğine işaret edildi.

Enflasyon endişelerinin de ele aldığı toplantının tutanaklarında, üyelerin enflasyonun bu yıl genel olarak beklentilerin üzerinde arttığına dikkati çektiği belirtilerek, enflasyondaki artışın mal ve işgücü piyasalarındaki arz kısıtları ile ekonomik faaliyetin normale dönmesiyle tüketici talebindeki artışa bağladığı kaydedildi. Tutanaklarda, bazı üyelerin enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskler olduğuna dikkati çektiği aktarıldı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin endişeler de piyasalardaki negatif seyirde etkili olmaya devam etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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New York borsası, Fed tutanaklarının ardından düşüşle kapandı - Haberler Ekonomi
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