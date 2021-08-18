New York borsası Fed tutanakları öncesi düşüşle açıldı
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New York borsası Fed tutanakları öncesi düşüşle açıldı

New York borsası Fed tutanakları öncesi düşüşle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanakları öncesi güne düşüşle başladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanakları öncesi güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,37 azalışla 35.212,90 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kayıpla 4.437 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 azalarak 14.642 puan oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına dair endişelerin artması ve perakende satışların temmuzda beklenenden fazla düşmesiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta da negatif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, konut başlangıçları, temmuzda yüzde 7 azalışla 1 milyon 534 bine inerek 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede inşaat izinleri ise 3 aylık düşüşün ardından temmuzda aylık bazda yüzde 2,6 artışla 1 milyon 635 bine yükselerek beklentileri geride bıraktı.

Analistler, Fed'in bugün açıklanacak temmuz ayındaki son toplantısına ait tutanakların yatırımcıların odağında olacağını ve söz konusu tutanaklarda Fed'in para politikasında bir sonraki adımına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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