New York borsası Fed tutanakları öncesi düşüşle açıldı
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New York borsası Fed tutanakları öncesi düşüşle açıldı

New York borsası Fed tutanakları öncesi düşüşle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı son toplantısına ait tutanaklar öncesi güne düşüşle başladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı son toplantısına ait tutanaklar öncesi güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,20 azalışla 33.650,29 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,25 düşüşle 4.076,30 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 değer kaybıyla 13.108,43 puan oldu.

Artan enflasyon endişeleri ve ABD'de nisan ayında beklenenden fazla düşüş gösteren konut başlangıçları verisinin etkisiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, kripto paralardaki sert düşüşün etkisiyle de bugün açılışta benzer bir seyir izledi.

Analistler, yatırımcıların Fed'in 27-28 Nisan'da gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yarın açıklanacak tutanaklarını beklediğini ve söz konusu tutanaklarda Fed'in artan enflasyonist baskılar hakkındaki yaklaşımına bakılacağını bildirdi.

Tahvil piyasasında da oynaklık sürerken dün yüzde 1,67 seviyelerine kadar yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün Fed tutanakları öncesi yüzde 1,64 civarında seyretti.

Kripto para birimlerinde sert düşüş

Öte yandan, Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasıyla Bitcoin şubat ayından bu yana ilk kez 40 bin dolar seviyesinin altını gördü. Bitcoin'in fiyatı 30 bin dolar seviyesine kadar indi.

Kripto para birimleri arasında yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen Bitcoin son 7 günde yüzde 31 değer kaybederken, Ethereum yüzde 29,3 ve Shiba yüzde 57 düştü. Kripto para birimlerindeki sert değer kayıplarının ardından, kripto para piyasaları 280 milyar dolar daralma yaşadı.

Bitcoin'deki düşüşte şubat ayında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklayan ve mart ayı itibarıyla Bitcoin ile ödemeleri kabul etmeye başlayan ABD'li otomotiv ve teknoloji şirketi Tesla'nın kurucusu ve üst yöneticisi Elon Musk'ın çevresel endişeleri gerekçe göstererek araç satışlarında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması da etkili olmuştu.

Kripto para borsası Binance, Ethereum ve ETC20 para çekişlerinin ağ yoğunluğu nedeniyle geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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