New York Borsası, Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasının ardından yükselişle kapandı
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New York Borsası, Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasının ardından yükselişle kapandı

New York Borsası, Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasının ardından yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York Borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda verdiği mesajların ardından haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York Borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda verdiği mesajların ardından haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,69 artarak 35.455,80 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,88 artışla 4.509,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 kazançla 15.129,5 puana yükseldi. Nasdaq ve S&P 500 endeksleri bu hafta dördüncü kez kapanışta rekor kaydetti.

Güne pozitif seyirle başlayan endeksler, Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole toplantısında varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl başlanabileceğini açıklamasının ardından yükselişini hızlandırdı.

Powell, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini, varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızının faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağını ifade etti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD'de kişisel gelirler temmuzda aylık yüzde 1,1 artarak beklentileri geride bırakırken, kişisel tüketim harcamaları beklentiler dahilinde yüzde 0,3'lük artış kaydetti. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, haziranda yıllık yüzde 3,6 yükselerek 1991'den bu yana en büyük artışı gösterdi.

Ülkede öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı da temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,2 azalarak 86,4 milyar dolara geriledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise Powell'ın konuşmasının ardından yüzde 1,30 seviyelerine geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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