New York borsası, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından yükselişle açıldı
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New York borsası, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından yükselişle açıldı

New York borsası, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bankanın para politikasında henüz değişikliğe gitmeyeceği yönündeki açıklamalarının ardından güne yükselişle başladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bankanın para politikasında henüz değişikliğe gitmeyeceği yönündeki açıklamalarının ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,41 artışla 35.031,30 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 kazançla 4.387,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 artışla 14.775,7 puana çıktı.

ABD'de enflasyon verisinin beklentileri aşmasıyla dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, Powell'ın bugün Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunum öncesi yayımlanan konuşma metninin ardından açılışta pozitif bir seyir izledi.

Powell'ın konuşma metninde, "Enflasyon, kayda değer bir şekilde arttı ve muhtemelen ılımlı hale gelmeden önce gelecek aylarda yüksek kalmaya devam edecek." değerlendirmesi yer aldı.

Konuşmasında iş gücü piyasasındaki koşulların iyileşmeye devam ettiğine işaret eden Powell, daha gidilecek çok yol olduğunu kaydetti.

Ekonominin politika değişikliği için ulaşması gereken hedeflerden hala uzakta olduğunu belirten Powell, gelecek toplantılarda varlık alımına ilişkin tartışmaların devam edeceğinin sinyalini verdi.

Powell'ın açıklamalarının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,36 seviyelerine geriledi.

Öte yandan, ABD'li bankalar, ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya devam etti. Bank of America'nın bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 163 artışla 9,2 milyar dolara çıkarken, Citigroup'un ikinci çeyrekteki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 484 artarak 6,2 milyar dolara yükseldi. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,8 milyar dolar zarar eden Wells Fargo ise bu yılın aynı döneminde 6 milyar dolar kar elde etti.

Ayrıca, ABD Senatosu Bütçe Komitesi'ndeki Demokratlar yaklaşık 3,5 trilyon dolar büyüklüğündeki harcama paketi konusunda anlaştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün söz konusu paketi görüşmek üzere ABD Senatosu'nun Demokrat üyeleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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New York borsası, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
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