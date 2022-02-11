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New York borsası, enflasyon verisinin ardından düşüşle kapandı

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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New York borsası, enflasyon verisinin ardından düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verisi sonrası günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verisi sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,47 azalışla 35.241,59 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,84 azalarak 4.502,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,10 kayıpla 14.185,64 puana düştü.

ABD'de 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon verisi sonrası endeksler sert düşüş gösterdi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 7,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Beklentileri aşan enflasyon verisi sonrası tahvil faizleri yukarı yönlü bir seyir izlerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, son verilerin ABD Merkez Bankasının enflasyon ile mücadelede daha "agresif" hareket edeceğine dair beklentileri artırdığını belirtti.

Öte yandan, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı düşüş göstermeye devam ederek 5 Şubat ile biten haftada beklentilerin üzerinde azalarak 223 bine geriledi.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, Enflasyon, New York, Ekonomi, Haberler

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