New York Borsası Düşüşü Sonlandırdı

New York borsası, salıyı sert düşüşlerin ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte yükselişle tamamladı.



Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 567,02 puan (yüzde 2,33) artışla 24.912,77 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 46,20 puan (yüzde 1,74) kazançla 2.695,14 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 148,36 puan (yüzde 2,13) primle 7.115,88 puana yükseldi.

Geçen cuma açıklanan istihdam raporundan sonra son 7-8 yılın en büyük kayıplarını veren endekslerin düşüşü sonlandırmasında tepki alımları etkili oldu.

Bundan önceki son iki işlem gününde, Dow Jones Sanayi Endeksinin kaybı yüzde 7'yi bulurken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 6,1 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 5,7 değer kaybetmişti.

ABD borsalarında son bir yılda izlenen hızlı yükselişin ardından bir düzeltme yaşanmasının beklendiğine işaret eden analistler, bunun şimdi gerçekleşmesinde ocak ayı istihdam raporundaki güçlü ücret artışının enflasyon ve faiz artırım endişelerini tetiklemesinin önemli rol oynadığını belirtiyor.