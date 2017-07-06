New York Borsası Düşüşle Kapandı

New York borsası, enerji ve teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin hisselerindeki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.

New York Borsası Düşüşle Kapandı

New York borsası, enerji ve teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin hisselerindeki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.

Kaynak: Dunya.com