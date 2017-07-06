New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, enerji ve teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin hisselerindeki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 158,13 puan (yüzde 0,74) azalışla 21.320,04 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 22,79 puan (yüzde 0,94) düşüşle 2.409,75 puana geriledi.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 61,39 puan (yüzde 1) kayıpla 6.089,46 puana düştü.



ABD'li enerji şirketlerinden General Electric ve ConocoPhillips'in hisse başına değeri sırasıyla yüzde 3,8 ve yüzde 1,9 azaldı.



Teknoloji devlerinden Tesla'nın hisseleri yüzde 5,6 değer kaybederken, Hewlett Packard hisseleri yüzde 2,7 düştü.