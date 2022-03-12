New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin gelişmeler izlenmeye devam edilirken haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,69 azalarak 32.944,19 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,29 azalışla 4.204,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,18 kayıpla 12.843,81 puana indi.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki müzakerelerde ilerleme olacağı umuduyla güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışa doğru negatif bir seyir izledi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bugün yaptığı açıklamada Ukrayna ile müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Ukrayna'nın Rusya ile savaşında "stratejik bir dönüm noktasına" ulaştığını ifade etti.

Öte yandan Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları devam ederken, ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri Rusya'yı ticarette "en çok kayrılan ülke" statüsünden çıkaracaklarını duyurdu. G7 liderlerinin açıklamasında Rusya'nın IMF, Dünya Bankası ve EBRD gibi önde gelen finans kuruluşlarından finansman sağlamasının engelleneceği aktarıldı.

ABD yönetimi, bu önlemlerin yanı sıra Rusya'ya yönelik lüks mal ihracatına kısıtlama getirirken, deniz ürünleri, alkollü içkiler ve endüstriyel olmayan elmaslar dahil Rusya ekonomisinin çeşitli imza sektörlerinden mal ithalatını da yasaklayacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) de Rusya'yı en çok kayrılan ülke statüsünden çıkarmaya ek olarak ülkeye lüks mal ihracatını durdurmaya, demir-çelik sektöründen ithalatı engellemeye, enerji sektörüne yatırımları yasaklamaya ve bazı yetkililere yaptırım uygulamaya hazırlandığını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin haber akışının etkisiyle petrol fiyatlarında ise yeniden yükseliş görüldü. Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 00.30 itibarıyla yüzde 3'ün üzerinde artışla 112 dolara tırmanırken, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili de aynı dakikalarda yüzde 3'ü aşkın değer kazanarak 109 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de tüketici güveni enflasyon endişelerinin etkisiyle 2011'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta aylık 3,1 puan azalarak 59,7'ye düştü.